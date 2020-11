Apfelstadt Meckenheim zeigt, wie plastikfrei funktioniert : Auf Holz geklopft

Meckenheim Plastikfrei zu werden ist für viele Menschen mit einem Bewusstsein für Umwelt und Schöpfung ein anzustrebendes Ziel. Die Apfelstadt Meckenheim geht insofern mit gutem Beispiel voran, hat GA-Redakteur Mario Quadt entdeckt.

Das schnell wachsende „Miscanthus giganteus“ gilt tatsächlich als Wunderpflanze und obwohl es auch Chinaschilf genannt wird, musste die Neuanschaffung nicht den Seeweg aus China zurücklegen, sondern ein paar Hundert Meter vom Campus Klein-Altendorf zur Jungholzhalle – welch passender Name in diesem Zusammenhang. Miscanthus ist ein Energiebündel: Aus einem Hektar Chinaschilf kann so viel Energie erzeugt werden wie aus 8000 Litern Heizöl. Im Frühjahr wächst es bis zu vier Zentimeter am Tag.