Einsatz am Mittwoch Aufwendige Suche nach Brandnestern bei Kaminbrand in Niederbachem

Am Morgen nach dem Brand an der Pützstraße in Niederbachem war das betroffene Einfamilienhaus, das laut Wachtberger Feuerwehr nicht mehr bewohnbar ist, mit Flatterband abgesperrt. Wie üblich in solchen Fällen ist der Brandort versiegelt. Die Kriminalpolizei wird jetzt die Ursache für das Feuer ermitteln, wie Simon Rott, Sprecher der Bonner Polizei, auf Anfrage erklärte. Nach ersten Erkenntnissen hatte laut Wachtbergs Wehrführer André Hahnenberg am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Kamin gebrannt. Der rief nicht nur ein Großaufgebot der Wachtberger Feuerwehr auf den Plan, sondern auch Einheiten aus Bad Godesberg. Über Stunden waren die Wehrleute mit der Bekämpfung des Brandes beschäftigt, dessen Rauchentwicklung anfangs auch besorgte Anwohner alarmiert hatte.