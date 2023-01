Ausstellung im Rheinbacher Rathaus : Warum „Nein heißt nein“ ein Schlupfloch hat

Über das Thema „Consent“ gibt es einiges zu sagen. Lisa Schulte (vorne), Ludger Banken und andere schauen sich die Ausstellung „Nur ja heißt ja“ an. Foto: Stefan Knopp

Rheinbach „Nur Ja heißt ja“: Warum dieser Grundsatz wichtig ist, und was bei „Nein heißt nein“ problematisch sein kann, zeigt derzeit eine Ausstellung im Rheinbacher Rathaus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Die Botschaft sollte sich eigentlich vor allem an Männer richten: „Nur Ja heißt ja“. Aber Lisa Schulte vom Frauenzentrum Bad Honnef hat die Erfahrung gemacht, dass dieser Satz immer noch auch Frauen vermittelt werden muss, damit es „klick“ macht. Es geht um Konsens beim Sex: Niemand darf jemand anderen zum Geschlechtsverkehr zwingen. Das direkte Einverständnis ist zwingend notwendig und darf auch nicht aus Verhalten, Kleidung oder Lebensumständen selbstverständlich vorausgesetzt werden. Daran erinnert im Rheinbacher Rathaus derzeit eine kleine Ausstellung.

Die dort gezeigten Bilder sollen erst einmal mit überholten Ansichten aufräumenl. Etwa mit dem Satz „Letztes Mal wolltest du doch auch“ in einer Partnerschaft. Die Botschaft dazu lautet: „Eine Beziehung ist kein Ja“. Schulte erklärte: „Nur weil ich in einer Beziehung bin, heißt das nicht, dass ich permanent Sex will.“ Ebenso wenig sollte man ein Lächeln, bestimmte Kleidung, Tanzen, Alkohol trinken, ausgelassen sein oder mit jemandem nach Hause gehen als ein „Ja“ fehldeuten. Auf einem kleinen Video wird verdeutlicht, dass das beim Sex genauso gilt wie in anderen Lebenslagen, etwa beim Teetrinken – wer gerade keinen Tee möchte, dem darf man ihn nicht aufzwingen. „Consent“ ist der englische Begriff dafür.

Busse zeigen die Motive im Rechtsrheinischen

Die Ausstellung wurde von dem Kölner Verein Frauenleben entwickelt und von den Frauenzentren in Bad Honnef und Troisdorf in den Rhein-Sieg-Kreis geholt. Bis 15. März kann man vier Motive auf acht Bussen der RSVG sehen, die in rechtsrheinischen Kommunen unterwegs sind. Die dazugehörigen Aufsteller wurden erst in der Troisdorfer Stadtbücherei gezeigt, jetzt sind sie bis zum 13. Januar im Foyer des Rathauses in Rheinbach zu sehen.

Da hatte es Bürgermeister Ludger Banken nicht weit zur Eröffnung der Ausstellung. „Das ist eine wichtige Angelegenheit“, sagte er, „die wir aus der Tabuzone herausholen wollen. Eigentlich sollte es klar sein, dass nur ein Ja ja bedeutet.“ Aber die Ausstellung sei dennoch notwendig. Das merkt man in den Frauenzentren, in denen die Mitarbeiter immer wieder mit Frauen zu tun haben, die Opfer von sexuellen Übergriffen bis hin zur Vergewaltigung geworden sind, viele davon in Beziehungen. „Diese Frauen sind in der Regel traumatisiert.“

Der Grundsatz „Nein heißt nein“ hat ein Schlupfloch

Die Kampagne sei eine Weiterentwicklung von „Nein heißt Nein“, dem Grundsatz, der 2016 ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Aber, erklärte Schulte, das Problem sei, dass dieser Grundsatz sozusagen ein Schlupfloch hat: „Sie hat ja nicht nein gesagt.“ Unter Zwang, Alkoholeinfluss oder gar im bewusstlosen Zustand könne man nicht Nein sagen. „Wir wollen, dass sich gesetzlich etwas ändert“, sagte sie. Nur eine klare Zustimmung, das Ja zum Sex, solle gültig sein.

In 14 anderen europäischen Ländern ist diese Regelung im Sexualstrafrecht verankert, darunter in Schweden, Dänemark, Großbritannien, Belgien, Kroatien, Malta und Griechenland. Zuletzt hatte am 6. Dezember letzten Jahres die Schweiz zugestimmt. „Deutschland könnte sich auch mal auf den Weg machen“, appellierte Schulte.