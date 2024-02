Nazi-Verbrechen in Rheinbach Fotoausstellung erinnert an Bahnfahrt in den Tod

Am 14. Februar 1942 begann für Jupp Geisel aus Rheinbach und seine drei Geschwister Regina, Selma und Max eine vermeintliche Reise nach Osten, die in Wahrheit nur eins war – eine Zugfahrt direkt in einen grausamen Tod. Die Geschwister Geisel rechneten damit keineswegs, als sie am Endenicher Bahnsteig auf den Zug Richtung Köln warteten. Sie waren bislang beliebte Mitbürger ihrer Heimatstadt gewesen: Jupp führte nicht nur mit seinen Schwestern die familieneigene Metzgerei, sondern war aktives Mitglied im Karnevals-, Turn- und Schützenverein sowie Träger des Eisernen Kreuzes für seine Dienste im Ersten Weltkrieg. Doch die menschenverachtende Rassenlehre der herrschenden Nazis sah in den Geisels nur noch eins: Sie waren Juden, für die es in der nationalsozialistischen Gesellschaft keinen Platz gab.