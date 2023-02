Freiwilliges Engagement : Wie soll die Bornheimer Ehrenamtsmedaille aussehen?

Auch in Bornheim engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich, etwa bei der Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige. Symbolbild: dpa

Bornheim In Bornheim sollen ehrenamtlich Engagierte mit einer Auszeichnung geehrt werden. Das ist Konsens in der Stadt. Aber wie soll die Ehrung aussehen? Darüber herrscht noch keine Einigkeit.

Menschen, die sich in Bornheim, ehrenamtlich verdient gemacht haben, sollen geehrt werden. Darin sind sich Politik und Stadtverwaltung einig. Beschlossen wurde eine solche Auszeichnung bereits im Januar 2022. Einstimmig hatten die Mitglieder des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt auf Antrag der CDU entschieden, eine Ehrenamtsmedaille einzuführen, die dann jährlich vergeben werden soll. Aber wie soll diese Auszeichnung aussehen? Darüber scheiden sich weiterhin die Geister im Vorgebirge.

So geschehen in der jüngsten Sitzung des zuständigen Ausschusses. Obwohl Bornheims Ehrenamtskoordinatorin Sabine Hübel zu Beginn der Sitzung kräftig für ihren Gestaltungsvorschlag geworben hatte, eine Auszeichnung aus Holz, fand dies keine Mehrheit unter den Ausschussmitgliedern. Unterstützung gab es lediglich von Grünen und UWG. Eine Alternative in Form einer klassischen Umhängemedaille lehnten wiederum Grüne, UWG sowie das fraktionslose Einzelausschussmitglied Michael Lehmann ab.