Pokalspiel in Euskirchen Berufungsverfahren nach Flaschenwurf ausgesetzt

Am 18. Mai 2022 hatte ein unschöner Vorfall nach einem Kreisliga-Spiel im Euskirchener Erftstadion für überregionale Aufmerksamkeit gesorgt: Der Schiedsrichter war nach seiner Flucht vom Spielfeld von gegnerischen Fans umringt und beschimpft worden, eine aus der Menge geworfenen halbvolle PET-Flasche hatte den Unparteiischen am Kopf verletzt. Für die Tat war am 3. Juli vergangenen Jahres der Chef des Vereins Euskirchen Türk Gencligi erstinstanzlich wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Gegen das Urteil waren sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung des unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten vorbestraften 44-Jährigen in die Berufung gegangen und so wurde in der Sache in diesem Frühjahr erneut verhandelt.