Gemeinnütziger Verein Menschenfreude e. V. : Wie der Verein „Menschenfreude e. V.“ den Menschen hilft

Vereinsgründer Jürgen Perteck (links), Vereinsmitglied Berndt Langrock, Pressesprecherin Maryla Günther und die stellvertretende Bürgermeisterin Luise Wiechert (CDU) waren bei der Eröffnung der Ausstellung dabei. Foto: Kathrin Anderseck

Alfter Der Verein „Menschenfreude e. V.“ hilft Menschen in vielen Ländern. Auf welche Weise er das tut, ist bei einer Ausstellung im Rathaus in Oedekoven zu sehen.



Alles begann mit einer Schulfahrt: Maximilian Perteck war 14 Jahre alt, als er mit seiner Klasse nach Nepal reiste und dort von der Armut an manchen Orten überwältigt wurde. Wieder daheim angekommen, bat er seinen Vater Jürgen Perteck darum, in Nepal den Menschen zu helfen – und so wurde der Verein „Menschenfreude e. V.“ gegründet. Es ist viel passiert seit der Gründung 2018. Aus einem Land wurden 14 Länder, in denen der Verein aktiv ist: Deutschland, Ukraine, Nepal, Senegal, Äthiopien, Madagaskar, Rumänien, Griechenland, Polen, Armenien, Weißrussland, Albanien, Kosovo und die Philippinen. Mitglieder des Vereins installieren zum Beispiel Trinkwasserfilteranlagen, sie sammeln Hilfsgüter oder pflanzen Setzlinge.

Besucher des Rathauses der Gemeinde Alfter in Oedekoven können bis zum 8. Februar Einblicke in die Arbeit des Vereins bekommen. Die Bilderausstellung befindet sich direkt im Foyer. Perteck und sein Team haben 60 Fotos ausgewählt, die der Verein unter dem Titel „Menschen Freude Bilder“ vorstellt. Die Aufnahmen wurden in Äthiopien, Madagaskar, Senegal, Nepal, Rumänien und an der ukrainischen Grenze gemacht. Die Idee hatte die ehrenamtliche Mitarbeiterin Kerstin Schley. Die Bilderauswahl trafen dann Schley und die Mitarbeiterin Kathrin Anderseck.

Hilfsarbeit auf Augenhöhe

Deutsche Hilfsorganisationen wie diese stehen trotz ihrer guten Absicht zuweilen in der Kritik. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht beispielsweise vom sogenannten „Weißer-Retter-Komplex“ und klärt darüber in Workshops auf. Gemeint ist damit, dass häufig Menschen aus dem globalen Norden in Länder des globalen Südens reisen, um Hilfsarbeit zu leisten. Allerdings ohne sich vorher mit den Hintergründen und Ursachen von Missständen zu befassen. Was häufig dazu führe, dass Hilfsorganisationen Länder des globalen Südens als unterlegen und mitleiderregend darstellen.

Perteck kennt die Problematik und möchte nicht dieselben Fehler machen. „Die Ausstellung soll über die Menschen vor Ort aufklären und uns alle als eins darstellen“, sagt der 51-Jährige. Ihm sei es wichtig, bei seinen Projekten mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten. „Die Arbeit findet nie von oben herab statt, wir helfen uns immer gegenseitig“, so Perteck. Projektleiter in Äthiopien sei beispielsweise der Bonner Tierarzt Feseha Ayanna, der Wurzeln in Äthiopien habe. Ayanna kenne daher die Kultur des Landes und spreche auch die Sprache. „Es gibt kein Land, indem wir nicht einen Ansprechpartner auch vor Ort haben“, sagt Perteck. Er möchte mit seiner Arbeit das „kaputte Verteilungssystem“, das in der Welt herrsche, bekämpfen.