100 Jahre Hegering Vorgebirge „Schießen ist der kleinste Teil im Leben eines Jägers.“

Bornheim · Sonst fiebern Vereine und Organisationen ihren großen Jubiläen oft schon jahrelang entgegen. Dass der Hegering Vorgebirge in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, ist aber erst seit Kurzem bekannt. Dennoch will die Vereinigung am Sonntag, 18. August, gebührlich feiern.

15.08.2024 , 18:25 Uhr

Friedhelm Becher (links) und Maurice Schmitz feiern am Sonntag mit vielen Gästen im "Vorgebirgsblick" das 100-jährige Bestehen des Hegerings Vorgebirge. Foto: Christof Ernst

Von Christof Ernst