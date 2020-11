111 Dinge, die man wissen muss : Bornheimer Autorenpaar schreibt Buch über Schweine

Bornheim Susanne und Rudolf Jagusch lieben Schweine. Diese Liebe hat nun Ausdruck in einem Buch gefunden. Für haben die Bornheimer auch Kurioses zusammengetragen.

Mit Schweinen ist das so eine Sache. Die Menschen wissen offenbar nicht recht, was sie von den Tieren halten sollen. Einerseits gelten sie als ein Glückssymbol (Stichwort: Schwein haben), andererseits sind sie mit negativen Eigenschaften behaftet. Schließlich möchte niemand gerne hören, er oder sie benehme sich wie ein Schwein oder habe eine riesige Sauerei angerichtet.

So oder so: Schweine, diese entgegen der landläufigen Meinung sehr intelligenten Tiere, haben es dem Menschen angetan. Da verwundert es nicht, dass es eine Menge interessante Aspekte, Geschichten und Anekdoten über sie zu berichten gibt.

Das Schwein ist eines der ältesten Nutztiere der Menschheit. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurde es vor mindestens 9000 Jahren domestiziert . Weiter gibt das Ministerium an, dass Deutschland Europas größter Schweinefleischerzeuger ist und weltweit drittgrößter nach China und den USA. Laut Statistischem Bundesamt wurden zum Stichtag Anfang November 2019 in Deutschland 26,1 Millionen Schweine gehalten.

111 davon hat das Autorenpaar Susanne und Rudolf Jagusch aus dem Bornheimer Stadtteil Sechtem zusammengetragen. Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Werk rund um Säue, Eber und Ferkel. Dieses ist jetzt in der 111er-Reihe des Emons-Verlags mit Sitz in Köln erschienen.

Und warum nun Schweine? Jagusch hat zwei Erklärungen dafür. Es gebe erstens eine Reisesendung, in der der Schauspieler Michael Kessler mit einem Schwein im Fahrradanhänger am Rhein entlang fährt. Das Schwein habe in der Sendung die eigentliche Hauptrolle gespielt, so Jagusch – und das habe sie inspiriert.