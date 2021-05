Solidarische Landwirtschaft in Alfter wächst : 120 Mitglieder ackern fürs eigene Gemüse vom Feld

Alfter-Oedekoven Die Solidarische Landwirtschaft in Alfter hat schon 120 Mitglieder, die gemeinsam die Felder bewirtschaften. Aktuell errichten sie Folientunnel und bereiten alles vor, damit sie bald ihr eigenes Gemüse ernten können.

„Der Kompost enthält Stickstoff, eine Grundvoraussetzung für das Wachstum der Pflanzen“, erklärt Peter Silie auf einem Feld an der Oedekovener Staffelsgasse. Seit Januar gehört der 31-jährige Freiburger zum Aufbauteam der „Solidarischen Landwirtschaft“ (SoLaWi). Gemeinsam mit den Initiatoren David Witt und Florian Hurtig pachtet er die landwirtschaftlichen Teilflächen in Alfter und Lessenich. Außerdem plant und organisiert das Trio die Fruchtfolgen der Pflanzenkulturen und steht den SoLaWi-Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite.

Während auf dem Lessenicher Feld in diesem Jahr bereits die zweite Saison läuft, wurden in Alfter am Samstag noch Vorarbeiten für die diesjährigen Pflanzungen geleistet. Die Hobby-Gärtner errichteten die ersten Folientunnel, verteilten Kompost auf den Flächen und legten die ersten Beete fürs Freiland an.