Jennifer H. : 15-jähriges Mädchen aus Bornheim wird vermisst

Bornheim-Roisdorf Seit Mitte Januar wird die 15-jährige Jennnifer H. vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt in einer Bonner Klinik gesehen. Seit einem Ausgang fehlt von ihr jede Spur.

Derzeit wird die 15-jährige Jennifer H. aus Bornheim-Roisdorf vermisst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei das Mädchen zuletzt Mitte Januar in einer Klinik in Bonn gesehen worden. Nach einem Ausgang sei sie nicht zurückgekehrt und werde seitdem von der Bonner Polizei gesucht. Es wurden Fahndungs- und Suchmaßnahmen eingeleitet. Der aktuelle Aufenthaltsort der 15-Jährigen ist nicht bekannt.