Jugendliche drücken sich kreativ aus 17-jährige Bornheimerin gewinnt Jugendkunstpreis mit Gender-Selbstporträts

Überrascht vom dritten Platz zeigte sich Daniela Emolenko (15) vom Alexander-von-Humboldt Gymnasium. Mit ihrem spielerischen und fantastischen Kosmos der Inspiration in „The mind of an artist“ überzeugte sie die Jury und erhielt 100 Euro Preisgeld. Bei den Sonderpreisen entschied sich die Jury für Paulina Pfehr („Nachtsturm“) und Paula Klein („Grüße von den Letzten ihre Art“). Es sei schön, dass sich wieder viele aus den letzten Jahren beteiligt haben, freute sich Maja Singenstreu, die den Wettbewerb in einer Projektgruppe gemeinsam mit Lea Deckers, Jennifer Keil und Sarah El-Zayat organisiert hatte.