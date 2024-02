Geflüchtete in Bornheim Warum sich Rösberger für Geflüchtete engagieren

Der Verein Bornheimer Flüchtlingshilfe e.V. ist derweil um neue Helferkreise gewachsen, auch in Rösberg. Für die Vorsitzende des Vereins, Isabelle Lütz, ein gutes Zeichen: Sie freut sich, dass immer noch viele Menschen bereit sind, den neuen Nachbarn zu helfen. Lütz war selbst auf der Informationsveranstaltung der Stadt Bornheim in Rösberg. Für sie ist das Gespräch mit den Bürgern vor Ort wichtig – besonders mit den Kritikern. „Ich bin immer für den Dialog offen“, sagt sie, „die wollen gehört werden“. Direkt danach zeigte der Dialog auch schon Wirkung: 20 Menschen aus Rösberg meldeten sich bei ihr, um in einem Helferkreis mitzumachen. Auf dem früheren Sportplatz soll nämlich eine Containeranlage aufgestellt werden.