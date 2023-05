Veranstaltungstipp im Mai 30 Jahre Musikschule Bornheim – das Jubiläumsprogramm

„Wir gehen raus aus der Musikschule, rein in die Stadt Bornheim“, freut sich Schulleiterin Mary Schirilla. Viel Zeit haben Lehrer, Eltern und Kinder seit Ende 2022 für die Zusammenstellung des Programms und das Einstudieren neuer Stücke aufgewendet. Es wollten so viele Schüler mitmachen, dass an einigen Tagen gleich mehrere Konzerte über die Bühne gehen. So zum Beispiel am Sonntag, 7. Mai, im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Um 11 Uhr erklingt dort das offizielle Geburtstagskonzert mit Balletteinlagen und einer Lehrer-Combo, um 15 Uhr sind die Grundschüler dran, die durch das Landesprogramm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ (JeKits) gefördert werden.