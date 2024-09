Anfegen in Bornheim Warum der Zylinder so wichtig ist

Viel Praxis hat auch Schornsteinfegermeister Martin Schäfer während seiner Lehre 1987 erlebt – und doch seien das ganz andere Zeiten gewesen: „Vieles hat sich verändert. Damals haben wir noch mit Schüttelflasche und Kalilauge den CO2-Gehalt gemessen“, erzählt er. Auch freie Zeiteinteilung habe es noch nicht gegeben und weniger Beratung. „Früher lief die Heizung 24 Stunden durch, heute stellt man Zeiten ein. Es ist technischer und umweltbewusster geworden“, findet der 54-Jährige Bezirksschornsteinfeger von Niederkassel-Mondorf und Troisdorf-Bergheim. Seinen Job macht er jedoch noch so gerne wie am ersten Tag – meist täglich in Kluft. Grund dafür seien auch die Menschen, die stets freundlich auf die Schornsteinfeger zugingen: „Dieses Rubbeln an den Knöpfen oder am Ärmel berühren, dass Glück abfällt, gehört dazu. Als das während Corona nicht möglich war, habe ich das wirklich sehr vermisst“, gibt er zu.