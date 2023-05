Windenergie in Bornheim Warum 400 Bornheimer gegen Windräder in der Ebene sind

Die Stadt Bornheim will zwei sogenannte Konzentrationszonen für Windräder ausweisen: ein Gebiet auf der Ville oberhalb von Rösberg in Richtung Grenze zur Gemeinde Weilerswist und eins in der Ebene zwischen Sechtem und dem Ort Bornheim. Durch die Festlegung solcher Zonen kann die Stadt einen „Wildwuchs“ von Windrädern verhindern. Würde sie dieses Instrument nicht nutzen, könnte jeder Grundstücksbesitzer auf seinen Flächen Windräder errichten lassen, wenn er den gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zur Bebauung einhält.