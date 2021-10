Aktion der Bornheimer FDP : 500 Unterschriften gegen Windräder auf dem Ville-Rücken

Bornheim Die Debatte um den Standort von Windrädern in Bornheim dauert unvermindert an. Für die FDP gibt es gute Gründe, warum aus ihrer Sicht die Rheinebene besser als der Ville-Rücken geeignet ist.

Geht es nach der Bornheimer FDP, sollen auf dem Ville-Rücken keine Windräder gebaut werden. Und mit dieser Forderung sind die Liberalen nicht allein. 500 Unterschriften gegen den Bau von Windkraftanlagen auf der Ville haben die FDP-Vertreter Jörn Freynick, Christian Koch und Matthias Kabon jetzt an Bornheims Bürgermeister Christoph Becker übergeben. Gesammelt wurden sie laut Freynick – online sowie in Papierform – hauptsächlich in Rösberg, Merten, Hemmerich, Waldorf und Brenig.

In der Tat besteht die Möglichkeit, dass sich irgendwann Windräder auf dem Ville-Rücken drehen. Wie berichtet, arbeitet die Stadt gerade an der Ausweisung von Konzentrationszonen zum Bau von Windrädern. 20 dafür eventuell infrage kommende Flächen werden genauer untersucht: auf dem Ville-Rücken und in der Rheinebene. Das Verfahren zur Aufstellung des sogenannten Teilflächennutzungsplans Windenergie steht allerdings noch am Anfang.