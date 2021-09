Beim Überqueren der Fahrbahn : 60-Jährige bei Unfall in Hersel verletzt

Bornheim Eine 60-Jährige ist am Samstag in Hersel von einem Auto angefahren worden, nachdem sie eine Straße überqueren wollte.

Bei einem Verkehrsunfall an der Rheinstraße in Bornheim-Hersel ist am Samstagvormittag eine Fußgängerin verletzt worden. Gegen 11 Uhr hatte die 60-Jährige in Höhe eines Kiosks die Fahrbahn der Rheinstraße überqueren wollen. Dabei übersah sie nach dem derzeitigen Sachstand das Auto eines 29-Jährigen, der auf der Rheinstraße unterwegs war. Trotz einer Notbremsung des Autofahrers wurde die Fußgängerin von dem Wagen erfasst.