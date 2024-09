Von Nostalgie und Selbstfindung Eine farbenfrohe Erinnerung überzeugt beim Bornheimer Jugendkunstpreis

Die Schülerin der Herseler Ursulinenschule hatte die Aufgabe bekommen, im expressionistischen Stil einen Ort darzustellen, an dem sich die Schüler wohlfühlen. Sie entschied sich für das Kettenkarussell, denn dies sei ein Ort ihrer Kindheit, an dem sie viel Spaß gehabt habe, erklärt sie. Das Phantasialand sei ein „Ort der Nostalgie“ für sie gewesen. Das Gemälde zeigt jedoch kein realistisches Abbild, denn der Himmel ist leuchtend rot und die Wasserfontänen vor der Attraktion sind in verschiedenen Grüntönen gehalten. Diese ungewöhnlich bunte Farbgebung solle die Verzerrung von Erinnerungen und die Wirkung von Nostalgie darstellen, so die 16-Jährige. Außerdem habe sie eine eher kindliche Farbpalette gewählt, damit alles sehr bunt und überdreht wirke, erläutert die junge Künstlerin weiter.