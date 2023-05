850-jähriges Ortsjubiläum Warum sich in Merten nicht nur Heinrich Böll zu Hause fühlte

Sie erinnern sich aber auch noch an Zeiten, als Merten, Trippelsdorf und Heide noch eigene Dörfer waren – und auch darauf bestanden, als sie langsam aber sicher zusammenwuchsen. Wenn die Karnevalsprinzen damals „dreimal Merten Alaaf“ riefen, statt „Trippelsdorf, Merten, Heide Alaaf“, dann seien sie ausgebuht worden. „Und wenn wir nach Trippelsdorf zum Schlittenfahren wollten ...“, erzählt der Mertener Breuer, und vollendet den Satz nicht. Aber deutet an, dass dieses Wagnis einiges an blauen Flecken schon vor der Rutschpartie bedeutet hatte.