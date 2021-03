Behinderungen auf der Autobahn : Drei Verletzte bei Unfall auf der A555 bei Bornheim

Bornheim Zwei Fahrzeuge sind am Montagmorgen auf der A555 bei Bornheim gegeneinander geprallt, drei Personen wurden teils schwer verletzt. Grund für den Unfall könnte überhöhte Geschwindigkeit sein. Es kommt zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Bei einem schweren Unfall auf der A555 in Höhe Bornheim sind am Montagmorgen drei Personen teils schwer verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Autofahrer war kurz vor sechs Uhr in Richtung Köln auf der mittleren Spur auf ein anderes Auto aufgefahren, wie Christian Henkel, Dienstgruppenleiter der Autobahnwache Sankt Augustin, vor Ort mitteilte. In dem zweiten Fahrzeug saßen ein 34 und ein 37 Jahre alter Mann. Nach dem Zusammenprall ist eines der Fahrzeuge in die Leitplanke geprallt und von dort zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden.