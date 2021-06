Abriss Gemeindezentrum : 30 neue Wohnungen sollen auf Königstraße in Bornheim entstehen

30 neue Wohnungen sollen auf Königstraße in Bornheim entstehen

Das evangelische Gemeindezentrum in Bornheim wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Foto: Hans-Peter Fuß

Bornheim Das ehemalige evangelische Gemeindezentrum in Bornheim wurde verkauft und wird nun endgültig abgerissen. Die GTS Group plant dort ein Mehrfamilienhaus mit Geschäften im Erdgeschoss. Das Gebäude soll Ende 2020 fertig sein.

Das ehemalige Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde an der Königstraße in Bornheim hat wieder einen neuen Besitzer. Die GTS Group hat das Grundstück im Sommer 2020 erworben und einen Bauantrag für eine Neubebauung gestellt.

Derzeit wird das ehemalige Gemeindehaus noch entkernt. Danach werden in den kommenden Wochen die Abrissarbeiten am ehemaligen Gemeindezentrum beginnen. Dort wird ein Mehrfamilienhaus mit etwa 30 Wohnungen entstehen. Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes soll Gewerbe angesiedelt werden.

Mieter für Gewerbeeinheiten werden gesucht

Welche Unternehmen sich dort niederlassen werden, sei noch nicht abzusehen, so Diplom-Ingenieur Egor Kaspirovic, der das Bauprojekt betreut: „Wir werden jetzt verstärkt Marketing betreiben, um Mieter für die Gewerbeeinheiten zu finden.“ Da man noch in der Baugenehmigungsphase sei, könne man die Räumlichkeiten maßgeschneidert an die Wünsche der künftigen Mieter anpassen, erklärt Kaspirovic.