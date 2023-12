Weihnachtswunschbaum Aktion für bedürftige Kinder: Eines bekommt sogar eine Ukulele

Die Aktion dient bekanntlich dazu, Kindern aus bedürftigen Familien zum Fest eine Freude zu machen. Deren Wünsche werden im Laufe der Adventszeit an dem oben genannten Baum gesammelt. Die meisten Kinder hatten sich gängige Dinge gewünscht wie Puppen, Fußbälle, Bausteine oder ferngesteuerte Autos und Sportkleidung. Auch einige ungewöhnliche Wünsche wurden erfüllt: In einem länglichen Päckchen, das Sozialamtsmitarbeiterin Sonja Joisten im Arm hielt, befand sich zum Beispiel eine Ukulele. Dass all diese Dinge angeschafft werden konnten, verdankt die Stadt privaten Spendern, denen Bürgermeister Christoph Becker herzlich dankte. Der ehrenamtlich engagierte Bornheimer Alfons Fischer-Reuter bringt auch in diesem Jahr die Päckchen zu Einrichtungen und Trägern, die sie weiterverteilen. So bleibe die Anonymität gewahrt, erklärte Löwe.