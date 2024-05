Aktionsbündnis lädt zum Familienfest ein So feiert „Jugend trifft auf Blaulicht“ in Bornheim sein Fünfjähriges

Junge Leute für eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk (THW), bei den Maltesern oder dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zu begeistern, ist seit Jahren nicht ganz einfach. Um Nachwuchs zu generieren, gründeten die Bornheimer Ableger der Hilfsorganisationen 2019 das Aktionsbündnis „Jugend trifft auf Blaulicht – Gemeinsam als Team“. Zum fünfjährigen Bestehen wollen die Jugendlichen und ihre Betreuer am Sonntag, 9. Juni, ein großes Familien-Event in der Innenstadt auf den Beine stellen.