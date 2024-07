Landgericht Bonn Urteil nach Messerangriff in Alfterer Bordell

Ein knapper Kommentar: „Ein Bordellbetrieb in Alfter, der mit 21 Videokameras ausgestattet ist – das ist ungewöhnlich, aber hilfreich zur Aufklärung“, befand Klaus Reinhoff trocken. Der Vorsitzende Richter des Bonner Schwurgerichts hatte soeben einen 48-jährigen Obst- und Gemüsehändler, der bis zu seiner Auslieferung in den Niederlanden lebte, wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Der rumänische Staatsbürger hatte am 18. November vergangenen Jahres einen Türsteher des Etablissements mit sieben Messerstichen schwer verletzt.