Caritas Bornheim bietet Beratung und Hilfe Alkohol am Steuer - was Sie dazu wissen sollten

Zur MPU gehört neben einer gesundheitlichen Untersuchung ein Gespräch mit einem Verkehrspsychologen. Diese Prüfer erkennen einstudierte Antworten. „Geschichten auswendig lernen: Das gibt es bei uns nicht“, sagt Stephanie Holländer, MPU-Beraterin in Siegburg. Man müsse erst einmal schauen, ob nicht vor der Prüfung eine Abstinenz in Angriff genommen werden sollte. Denn, so die Berater, oftmals geht mit Alkohol am Steuer auch eine Sucht einher. Da spielt Gewöhnung eine große Rolle. „Jemand, der sein erstes Bier trinkt, steigt nicht in ein Auto“, sagt Dörte Staudt von der Caritas Rhein-Sieg. Bei der Beratung geht es um Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. „Das ist das Schwierige“, sagt der MPU-Berater Meinolf Schubert, der in der Bornheimer Suchtberatungsstelle arbeitet: „Wenn man nicht geübt ist, über sich selbst zu reden, hat man in der Regel keine Chance, das zu bestehen.“ Er nennt das „Lebensbeichte mit der Aussicht auf Änderung“.