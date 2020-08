Wiedereröffnung an Erntedank : Alte Evangelische Kirche Bornheim fast fertig saniert

Bornheim Gut ein halbes Jahr später als geplant wird die Alte Evangelische Kirche in Bornheim fertig. Vor allem im Innenraum steht noch Arbeit an. Dazu sucht die Gemeinde Fotos von vor Beginn der Sanierung.

Ursprünglich sollte die Sanierung der Alten Evangelischen Kirche in Bornheim Ende vergangenen Jahres abgeschlossen sein, nun werden die Arbeiten an der König­straße erst nach den Sommerferien fertig. Die Verzögerung hat mehrere Gründe.

„Die Fliesenfirma kam aus Heinsberg. Als sie gerade mit der Arbeit begonnen hatte, ging es mit den Infektionen bei ihr zu Hause los. Und so kamen die Leute erst einmal in Quarantäne“, erklärte Presbyterin und Baukirchmeisterin Magdalene Wahl. „Danach war immer nur ein Gewerk auf der Baustelle im Einsatz. Das dauerte einfach alles länger.“

Wiedereröffnung mit Gottesdienst Anfang Oktober

Bis auf einige bauliche Kleinigkeiten wird die Sanierung nach gut einem Jahr im Laufe der nächsten Wochen abgeschlossen sein, versichert sie. Die Wiedereröffnung des rund 150 Jahre alten Gotteshauses feiert die Gemeinde – wegen der Pandemie und der Sommerferien – allerdings erst an Erntedank, also Anfang Oktober, mit einem Gottesdienst samt anschließendem Fest für Gläubige und Handwerker.

Noch müssen im Innenraum acht Pendelleuchten angebracht werden. Bisher fehlen außerdem die Außenleuchten am Eingang, an der neuen Seitentür für Menschen mit Rollatoren oder Rollstuhl sowie am ehemaligen Stall und am Pfarrhaus. „Die Beleuchtungen sollen alle gleich sein und damit quasi als Ensemble auf die Besucher wirken. Es gibt nämlich auch einen Umgebungsschutz, den der Denkmalschutz vorschreibt“, sagte Wahl.

Zweiter Sanierungsschritt für rund 200.000 Euro

Wahl empfindet Stolz und Glück wegen dem, was sie gemeinsam mit dem Presbyterium und Architektin Ilsetraut Popke in den vergangenen Monaten auf die Beine gestellt hat. Die Außenfassade in Naturstein blitzt im Sonnenlicht, die Putzbänder glänzen in Terrakotta – die kleine Kirche an der Königstraße ist jetzt äußerlich ein ausgesprochenes Schmuckstück.