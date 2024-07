„Eine Riesenbelastung für die Kinder“ Warum es in Bornheim Ärger um die Platzvergabe an den Gesamtschulen gibt

Bornheim · Ohne Losglück kein Schulplatz in der eigenen Stadt? Wie die Platzvergabe an den weiterführenden Schulen in Bornheim funktioniert und warum die Nachbarkommunen Alfter und Wesseling dabei eine große Rolle spielen.

03.07.2024 , 14:44 Uhr

Die Europaschule Bornheim ist nicht nur bei Bornheimer Schülern begehrt. Hier schickten Schüler einen Wetterballon in die Höhe. Foto: Stefan Knopp

Von Antje Jagodzinski Redakteurin Vorgebirge