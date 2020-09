Schnelles Internet in Bornheim : Anmeldung für Glasfaseranschluss bald möglich

Bornheim. Nach langen Verzögerungen schließt die Telekom die erste Ausbauphase des Glasfasernetzes in Bornheim Ende 2020 ab. Für die zweite Ausbauphase können Interessierte sich bald registrieren.

Es geht voran in Sachen schnelles Internet in Bornheim: Die Telekom will am Dienstag, 15. September, mit der Vermarktung für die zweite Ausbauphase des Glasfasernetzes beginnen. Das gab sie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Rathaus bekannt. In der dreimonatigen Vermarktungsphase müssen sich mindestens 2700 Haushalte für einen Hausanschluss entscheiden, erklärte Frank Pischke, Regionalmanager des Unternehmens. Ansonsten sei der weitere Ausbau für die Telekom unwirtschaftlich und würde nicht passieren.