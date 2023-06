Bundesweiter Protesttag So verläuft der Apotheken-Streik in Bornheim und Alfter

Den Notdienst übernahm am Protesttag die Sonnen-Apotheke an der Kronenstraße in Alfter. „Hier ist viel los“, sagte Ulrich Köhn, der sonst die Filiale in Beuel-Süd leitet, am Mittwoch aber seine Frau und Apothekeninhaberin Ute Köhn in Alfter unterstützte. Es seien allerdings nicht nur Notfälle, viele Kunden hätten den Protesttag nicht auf dem Schirm gehabt, so sein Eindruck. Medikamente und Co. gab es aber nur „durch die Klappe“, wie beim Notdienst üblich. Die Rückmeldungen der Kunden seien eher positiv, sagte Köhn.