Sportlich im Vorgebirge : Auf zwei Rädern in den Frühling

Meckenheimer Blütenfest: An Campus Klein-Altendorf fahren die Radler an blühenden Bäumen entlang. Foto: Matthias Kehrein

Rhein-Sieg-Kreis Am Wochenende lockte die Sonne hunderte Menschen in die Natur im Vorgebirge und in der Voreifel. Dabei stand die Obstbaumblüte im Fokus des Interesses.

Die schönsten Ecken Bornheims und Meckenheims erkundeten viele Familien am Sonntag auf vier Rädern. Beim „Frühlingserwachen im Vorgebirge“ sowie dem Meckenheimer Blütenfest präsentierten sich örtliche Unternehmen, Vereine und Institutionen und boten an vielen Stationen Unterhaltung für Jung und Alt.

In Bornheim-Waldorf machte Lothar Toksdorf eine Führung über den Biohof Bursch. Er wusste etliches zu berichten über Petersielenpflanzen, die in den nächsten Tagen ausgesetzt werden. Kinder konnten Zuckerbohnen pflanzen und es gab Wissenswertes über effektive Mikroorganismen und eine Unkrautbeseitigungsmaschine.

In Meckenheim ging es kilometerweit an blühenden Obstbäumen vorbei. Vor allem die Kirschen hatten es den Ausflüglern angetan. Sie changierte von Weiß, über Rosa bis in dunkles Rot hinein. Gemeinsam hatte sie eine ästhetische Anmut.

Bedeckter Himmel schreckt nicht ab

Foto: Matthias Kehrein Frühlingserwachen in Bornheim:Lothar Tolksdorf vom Biohof Bursch macht eine Führung. Hier steht er vor Peterslienpflanzen, die kurz davor stehen ausgepflanzt zu werden. zurück

