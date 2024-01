Ausbildungsbörse in Bornheim Unternehmen kämpfen um jeden Azubi

Um jeden Azubi kämpft auch die Gesundheitsbranche. So war das Universitätsklinikum Bonn mit einem großen Aufgebot an Mitarbeitern, inklusive aktuellen Auszubildenden, angerückt. Dass viele Stellen offen seien, sei auch eine Folge des demografischen Wandels, meinte Daniela Wallbaum, kommissarische Leiterin der Schule der Medizinischen Technologie für Radiologie am Uniklinikum. Zwar hätten die Ausbildungsstellen bisher immer alle besetzt werden können, dennoch müsste man stets versuchen möglichst viele Azubis zu bekommen. Hospitationen sollen Interessierte für eine Ausbildung begeistern.