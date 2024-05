79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Ausstellung in Bornheim beleuchtet die Nazi-Zeit im Vorgebirge

Die Ausstellung ist tatsächlich nicht neu. Schon 2023 wurde sie zur 850-Jahr-Feier Mertens konzipiert, war aber nur online in der Deutschen Digitalen Bibliothek zu sehen. Nun ist sie zum ersten Mal für hautnah erlebbar – und soll zum Nachdenken über jede Zeit anregen. Vor 79 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, am 8. Mai 1945 in Europa, am 2. September in Asien und dem Pazifik.