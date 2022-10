Bornheimer Wohnstift Beethoven : Kunst gegen den Corona-Blues

Bornheim-Roisdorf Auch für das Bornheimer Wohnstift Beethoven ist die Corona-Situation weiterhin nicht leicht. Die Stimmung unter den Bewohner sei aber gut, heißt von der Einrichtung. An der aktuellen Kunstausstellung im Haus können sich auch Besucher erfreuen.

Im Bornheimer Wohnstift Beethoven ist dafür derzeit Christine Ludwigs zuständig. Die 75-Jährige ist viel unterwegs. Überall, wo die Künstlerin hinkommt, sammelt sie Inspirationen. Ihre Begegnungen mit Landschaften, Menschen und Natur spiegeln sich in einer figürlichen Malerei wider. 27 Gemälde, Zeichnungen und Holzschnitte zeigt die Siegburgerin noch bis zum 28. Februar 2023 im Wohnstift Beethoven am Siefenfeldchen im Bornheimer Stadtteil Roisdorf.

In ihren Arbeiten ist alles Bewegung. In der Acrylmalerei sind es Meeresbilder mit Wellen, Gischt, Wind und Wolken. Kleinere Werke – Aquarelle, Holzschnitte und Zeichnungen von Bewegungsstudien – zeigen auf Papier tanzende Gestalten. Ihre Arbeiten zeigen zum einen die Wirkkräfte der Natur auf den Menschen, der Mensch ist Wasser, Luft und Sand, Kräften zwischen Himmel und Erde, ebenso „ausgeliefert“ wie die Pflanzen. Bei den Tanzszenen hingegen ist der Mensch nicht passiv, sondern aktiv. Auf mehreren ihrer Tanzbilder ist die Flamencotänzerin Suza Richter zu sehen – mal in Bewegung, mal stillsitzend.

Premieren-Ausstellung im Linksrheinischen

Seit ihrer Kindheit ist Ludwigs künstlerisch tätig, hat aber erst mit 40 Jahren ein Studium begonnen, zunächst an der Fachhochschule Köln und anschließend an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden. 2012 erhielt sie den Kunstpreis für Grafik der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer (Gedok) Bonn, 2013 den Dr.-Theobald-Simon-Preis der Gedok. Seit 1998 zeigt sie ihre Werke regelmäßig in Einzel- und Gruppenausstellungen, unter anderem im Siegburger Stadtmuseum.