Fahrer schwer verletzt : Auto überschlägt sich auf A553 zwischen Brühl und Bornheim

Bornheim Aus bisher noch ungeklärter Ursache hat am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer auf der A553 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und hat sich überschlagen. Der Mann wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der A553 in Fahrtrichtung Köln ist am frühen Pfingstsonntag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann gegen 7.20 Uhr mit seinem Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Brühl Süd und Bornheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zunächst in die Böschung geraten. Anschließend überschlug sich der Wagen und blieb schließlich quer auf der Autobahn liegen.