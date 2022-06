Unfall in Bornheim : Autofahrer fährt in geparkten Wagen und stürzt mit Auto auf die Seite

In Bornheim hat es in der Nacht auf Dienstag einen Unfall gegeben. Foto: Ulrich Felsmann

Auf der Brunnenallee in Bornheim hat ein Autofahrer in der Nacht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr in ein geparktes Auto und sein Wagen stürzte auf die Seite.



Auf der Brunnenallee in Bornheim-Roisdorf hat ein Autofahrer in der Nacht auf Dienstag die Kontrolle über seinen Opel Insignia verloren. Der Fahrer war gegen 0.45 Uhr in Richtung Bonner Straße unterwegs, als er nach Angaben der Polizei mit seinem Auto erst gegen einen geparkten VW Golf prallte und dann mit dem Fahrzeug auf die Seite stürzte. Auch ein drittes Fahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen, da der Opel den geparkten Golf in einen Kleinwagen schob. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach ersten Angaben der Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs.