Zum Welttag des Buches Autoren aus der Region empfehlen Bücher von anderen Autoren

Das sei ein Schriftstellerinnenroman, erläutert Eichbaum. Er handelt von einer 31-jährigen Protagonistin, die trauert, sich trennt, sich nicht entscheiden kann, die das Leben nicht leichtnimmt, weil das Leben es ihr schwer macht. Ihre Zuflucht ist das Schreiben. Eichbaum: „Schon auf der zweiten Seite packt mich das Buch. Vielleicht, weil ich in etwa gleich alt wie die Autorin bin. Weil der autobiografisch angehauchte Roman in den 1990ern spielt, zu einer Zeit, in der ich nicht viel älter als Casey war. Wahrscheinlich ist es das, was mich so anspricht, so berührt: dass es gelingen kann, gegen Entmutigungen und Enttäuschungen anzuschreiben. Dass es wichtig ist, seine Träume zu leben. Die einen früher, die anderen später.“