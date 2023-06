Park&Ride Parkplatz am Bahnhof Jugendliche zünden Baum und Grünflächen in Bornheim-Roisdorf an

Jugendliche haben am Donnerstagabend in Bornheim-Roisdorf einen Baum und Grünflächen angezündet. Gegen 19:45 Uhr beobachtete ein Zeuge nach Angaben der Bonner Polizei im Bereich eines Park&Ride Parkplatzes am Bahnhof Bornheim-Roisdorf zwei Jugendliche. Sie zündelten an einem Baum.