Bahnhof Roisdorf : Wandverkleidung für Inspektionsarbeiten entfernt

Bornheim-Roisdorf Der Roisdorfer Bahnhof wirkt noch baufälliger als sonst. Das hat laut Bahn einen guten Grund. Aber kommt die Wandverkleidung auch zurück?

Seit Längerem ist der Zustand des Roisdorfer Bahnhofs beklagenswert. Seit kurzer Zeit gibt die Station allerdings noch ein kläglicheres Bild ab. Sowohl in der Unterführung als auch an den Treppen zum Bahnsteig wurden Wandverkleidungen entfernt – was das baufällige Erscheinungsbild des Bahnhofs noch verstärkt.