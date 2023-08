Bahnhof Roisdorf Wohnen, Gewerbe und viel Platz zum Parken

Eigentlich sollte es eine ganz normale Sitzung des Mobilitäts- und Verkehrsausschusses werden. Ganz oben auf der Tagesordnung stand die städtebauliche Entwicklung des Roisdorfer Bahnhofs und seines Umfeldes. Ein Thema, das seit Jahren Politik und Bürger umtreibt. Und so wartete die Politik gespannt auf die Konzepte der beiden Planungsbüros. Wie der General-Anzeiger bereits berichtete, soll auf einem der Bahnsteige, auf dem Vorplatz, dem benachbarten Gelände des ehemaligen Garten- und Discountmarkts Emka sowie in den anliegenden Straßen Rosental und Bonner Straße städteplanerisch so einiges neugestaltet werden.