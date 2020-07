Strecke bis August gesperrt : So läuft es aktuell auf der Bahnbaustelle zwischen Bonn und Hürth

Auswirkungen auf den Fahrplan

■ RE 5: Der RE 5 fällt zwischen Bonn und Sechtem aus, dafür fahren Busse. Während der Bauarbeiten hält der RE 5 auch in Sechtem zur Fahrt von beziehungsweise nach Norden. In Richtung Koblenz entfällt bis einschließlich 9. August der Halt in Köln-Süd. Am 29. Juli fällt der RE 5 sogar zwischen Bonn und Köln aus, dafür wird ein Ersatzverkehr zwischen Bonn und Hürth-Kalscheuren eingerichtet.

■ RB 26: Die Linie fällt zwischen Sechtem und Bonn aus, dafür fahren Busse. Zwischen Köln und Sechtem sowie Bonn und Remagen fahren die Züge zu leicht geänderten Fahrzeiten. Von Köln nach Sechtem entfallen bis 9. August die Halte in Köln-West und Köln-Süd. Der Nachtverkehr zwischen Köln und Bonn entfällt. Am 29. Juli fällt die RB 26 auch zwischen Köln und Bonn aus.

■ RB 30: Die Ahrtalbahn entfällt aufgrund von Bahnsteigarbeiten in Oberwinter zwischen Bonn und Remagen.

■ RB 48: Die Linie RB 48 entfällt zwischen Köln und Bonn-Mehlem.

■ Fernverkehr: Die Fernzüge halten nicht am Kölner und Bonner Hauptbahnhof, in Remagen und Andernach. Ersatzweise halten sie mit geänderten Fahrzeiten in Köln-Messe/Deutz, IC- und EC-Züge zusätzlich in Beuel. Die Direktverbindungen von und nach Berlin entfallen zwischen Bonn und Köln.

■ Ersatzbusse: Zwischen Bonn und Sechtem kommen während der Sperrung Gelenkbusse zum Einsatz. Die Busse verkehren im 15-Minuten-Takt und halten in Bonn an der Colmantstraße / Hauptbahnhof. Jeweils zwei Busse pro Stunde verkehren ohne Halt in Roisdorf.