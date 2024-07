Aus dem Fernsehen bekannte Diamantgutachterin Warum „Bares-für-Rares“-Händlerin Susanne Steiger sich ein Geschäft in Bornheim erst nicht leisten konnte

Sie gibt gerne alten Diamanten ein neues Gesicht – und ihr eigenes Gesicht kennen viele aus der Trödel-Show „Bares für Rares“ mit Horst Lichter. Seit zehn Jahren bietet die Bornheimerin Susanne Steiger als Händlerin in der ZDF-Sendung auf besondere, antike Schätzchen und vor allem Schmuckstücke. Manche davon lässt sie nach ihren Ideen umarbeiten und präsentiert sie in modernerem Gewand in ihrem Juwelier-Geschäft an der Bornheimer Königstraße. So wolle sie ihnen „ein neues Leben geben“, drückt die 41-Jährige es aus. „Aber bei vielen Stücken wäre es ein großer Fehler, sie zu verändern, denn es sind Zeitzeugen: Jedes Stück erzählt eine Geschichte“, sagt Steiger.