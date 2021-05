Haltepunkt „Om Jeeßeberch“ : Haltestelle der Linie 18 in Bornheim modernisiert

Haltestelle der Linie 18 in Bornheim modernisiert

Bornheim Anzeigetafeln, Unterstände und Barrierefreiheit: Die Haltestelle der Bahnlinie 18 in Bornheim „Om Jeeßeberch“ ist komplett umgebaut worden. Bei der Eröffnung war auch der zweigleisige Ausbau der Strecke Thema.

„Man hat ein besseres Gefühl, wenn man weiß, wie lange man warten muss“, stellte Bornheims Bürgermeister Christoph Becker an der Haltestelle „Om Jeeßeberch“ der Stadtbahnlinie 18 bei einem Ortstermin am Mittwoch fest. Auf Bornheimer Stadtgebiet hat die Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) insgesamt sieben Haltepunkte optimiert, die letzte Station war die in der Bornheimer City.