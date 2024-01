Nach barrierefreiem Ausbau von Bushaltestellen Wildes Parken in Hersel

Nach Ansicht von Hausarzt Rolf Schmitt ist die Parksituation in der Rheinstraße in Hersel „eine Katastrophe“. Ein Wagen ist direkt neben der Zufahrt zu seiner Praxis einfach auf dem Gehweg abgestellt. Wenige Meter weiter in Richtung Elbestraße stehen mehrere Autos auf dem Grünstreifen zwischen den Bäumen, die dort zu beiden Seiten die Rheinstraße säumen. Was Schmitt besonders ärgert: Nachdem aufgrund von monatelangen Kanalarbeiten in der Rheinstraße ohnehin ein Ausnahmezustand geherrscht habe, seien nun durch den barrierefreien Ausbau und die Verlegung der Bushaltestelle „Grüner Weg“ direkt vor seine Praxis auch noch mehrere der ohnehin raren öffentlichen Parkplätze weggefallen.