Verkehrswende im Vorgebirge So soll der Roisdorfer Bahnhof umgestaltet werden

Der Roisdorfer Bahnhof und dessen Umfeld sollen umgebaut und aufgewertet werden. Das ist der Plan – und das schon seit Jahren. Mittlerweile ist aber Bewegung in die Sache gekommen. Und so hatte die Stadt Bornheim jetzt zu einer Bürgerwerkstatt zu dem Umbauvorhaben geladen. Was ist genau geplant? Wie soll das Areal verbessert werden? Und wann sollen die Arbeiten beginnen? Die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt erhielten darauf zumindest einige Antworten. Und offenbar gibt es mittlerweile einen Zeithorizont für den Beginn der Arbeiten.