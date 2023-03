Tiefbauarbeiten entlang der Bonn-Brühler-Straße Darum wird die Straße an der L183 in Bornheim-Merten aufgerissen

An anderen Stellen in Merten läuft der FTTH-Ausbau laut Exner derweil noch. So auch weiter nördlich an der L 183 zwischen Händelstraße und Brucknerstraße. Anwohner hatten sich hier an den GA gewandt und gefragt, warum erneut Glasfaser verlegt werde, obwohl dies bereits vor einigen Jahren erfolgt sei. Dazu erklärt Exner: „Wir legen nicht doppelt die gleiche Glasfaser.“ Bei den FTTH-Verbindungen handle es sich um eine physikalisch andere Leitung. Die Telekom sei aus gutem Grund nicht darauf aus, an gleicher Stelle erneut zu baggern, wenn es sich vermeiden lasse: „Ein Kilometer Tiefbau kostet uns aktuell im Schnitt 70.000 Euro.“ Bereits fertiggestellt sind die Bauarbeiten für den FTTH-Glasfaserausbau laut Exner in großen Teilen von Walberberg, Sechtem, Widdig, Kardorf und Hemmerich. „Darüber hinaus bauen wir aktuell in Waldorf. Ausstehend sind noch die Arbeiten in Rösberg.“