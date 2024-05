Auch am Stadion wird 2024 gearbeitet Bauarbeiten an Grundschule in Bornheim verlangen Schülern einiges ab

Gleich zwei Bauprojekte starten in diesem Jahr in der Bornheimer Walraffstraße. Wenn alles gut geht, wird der Stadtrat im Mai den Auftrag zur Sanierung des Franz-Farnschläder-Stadions vergeben. Nur einige Monate später, nämlich im Herbst, startet der Um- und Erweiterungsbau der gegenüberliegenden Johann-Walraff-Grundschule. Für die Schüler bedeutet das für die nächsten drei Jahre, dass sie nicht nur jede Menge Baulärm während des Unterrichts ertragen müssen, sondern in den Pausen auf dem Schulhof auch weniger Platz zum Spielen haben werden, denn ein Teil der Fläche wird zur Absicherung der Baustelle benötigt. Wo können die Kinder dann in den Pausen spielen? Was passiert mit den Spielgeräten? Ihre Planungen dazu hat die Verwaltung auf Antrag der SPD im Schulausschuss nun vorgelegt.