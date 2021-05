Gewerbegebiet in Bornheim : Bauarbeiten für Kardorfer Gewerbezentrum beginnen

Gewerbegebiet in Bornheim

Hand an den Spaten für das Multifunktionsgebäde legten unter anderem Altbürgermeister Wolfgang Henseler (r.) und sein Nachfolger Christoph Becker (3.v.r.). Foto: Axel Vogel

Bornheim-Kardorf Eine Kita, eine Arztpraxis und ein Altenpflegezentrum: Im Kardorfer Gewerbegebiet begann am Donnerstag der Bau eines vielseitigen Gebäudes. Der Neubau schon Ende 2022 fertig sein. Das Gewerbegebiet ist damit voll belegt.

Mit dem ersten Spatenstich startete am Donnerstag das Bauprojekt für das neue Kardorfer Gewerbezentrum samt Kita im Gewerbebiet Auf dem Knickert. Im Beisein von Bürgermeister Christoph Becker und seinem Amtsvorgänger Wolfgang Henseler rollte der erste Bagger an. Am Freitag wird die Muttererde abgeschoben, nächste Woche die Vermessungen durchgeführt.