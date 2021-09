Ernteerfolge in Aussicht : Bauern erwarten pralle Apfelernte

Region Für die Landwirte in der Region hat die Apfelernte begonnen. Ihre Saison-Prognose fällt gut aus. Kühle und Nässe haben den Reifeprozess kaum beeinflusst.

Erträge auf Vorjahres-Niveau

Qualität des Obstes überzeugt

Sonnenbrand und Bewässerung entfielen in diesem Jahr, so dass für den Landwirt auch die Kosten niedriger und kaum Ausfälle zu verzeichnen sind. In 14 Tagen beginnt Felten mit der Ernte der Exklusivsorten Wellant und Berlmiso, die zwischen 2,40 bis 2,50 Euro im Hofladen und damit etwas teurer im Hofladen verkauft werden als die ersten Äpfel. „Da ist die Nachfrage bei den Kunden besonders groß“, hat Felten immer wieder festgestellt. 18 verschiedene Sorten wird er bis Anfang November vom Baum holen, tatkräftig unterstützt von zwölf Saisonarbeitern aus Rumänien und Polen.

Auch partielle Ernteverluste möglich

In seiner Plantage an der A 61 rechnet der Jung-Bauer mit einem 90-prozentigen Verlust, denn die zwei Wochen frühere Blütezeit fiel mit ausgesprochen kalten Temperaturen zusammen, so dass sie erfroren. „Das liegt an der Lage der Plantage an der Autobahn. Da staut sich oberhalb die kalte Luft und kann nicht abfließen.“ Im kommenden Jahr wird er die dortigen Birnbäume durch Apfelbäume mit Pinova und Gala ersetzen, die gegen Kälte nicht so anfällig sind und einen guten Blütenansatz haben.“ Das schmerzt. Denn die Bäume sind in bestem Ertragsalter“, so Wißkrichen.