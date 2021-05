Nach tödlichem Unfall : Behörden gegen Tempo 70 auf der Breslauer Straße in Bornheim

Behörden gegen Tempo 70 auf der Breslauer Straße in Bornheim

Ein weißes Fahrrad erinnert an den tödlichen Verkehrsunfall, der sich Anfang Juni 2020 auf der Breslauer Straße ereignet hatte. Foto: Axel Vogel

Bornheim Im Juni 2020 hatte sich auf der Breslauer Straße bei Merten ein tödlicher Unfall ereignet. Nach Ansicht der Behörden muss der Bereich aber nicht entschärft werden.

Ein weißes Fahrrad erinnert an den Unfall, der sich Anfang Juni 2020 an der Kreuzung Breslauer Straße (Kreisstraße 33)/Gemüseweg zwischen den Bornheimer Ortsteilen Merten und Sechtem ereignet hatte. Der damalige Sprecher der Ortsgruppe Bornheim des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Gerd Müller-Brockhausen, war radelnd mit einem Auto zusammengestoßen. Kurze Zeit später war er an den Folgen der Kollission gestorben.